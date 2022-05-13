Konyaspor'dan Beşiktaş'a: "5 milyon euro!"

İttifak Holding Konyaspor Kulübü CEO'su Mustafa Göksu, Beşiktaş'ın istediği Abdülkerim Bardakçı için '5 milyon Euro'nun altında gelen tekliflerle ilgilenmediklerini söyledi

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'dan Beşiktaş'a: '5 milyon euro!'
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13 Mayıs 2022 10:55
Beşiktaş, Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki stoper oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ile ilgileniyor.

Konyaspor Kulübü CEO'su Mustafa Göksu, Abdülkerim Bardakçı ile ilgili sadece Beşiktaş'la ilgili haberler yapan ortacizgi.com'a açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA TEKLİF VAR"

Göksu, "Abdülkerim Bardakçı için çok fazla teklif var. Şu anda lig devam ettiği için teklifleri bekletiyoruz. Ama Abdülkerim için 5 milyon Euro'nun altında gelen tekliflerle kesinlikle ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı. 

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