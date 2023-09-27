Konyaspor'da hedef Beşiktaş'tan 3 puan almak

Konyaspor, bu hafta sahasında Beşiktaş'la oynacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekibin hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da hedef Beşiktaş'tan 3 puan almak
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27 Eylül 2023 13:37
Geçen pazar günü MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan ve 9 puanla ligin 8'inci sırasında yer alan Konyaspor, pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. 

Yeşil-beyazlı ekip teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 

Antrenmanda sahada çabukluk, pas çalışması, iki grup halinde jokerli savunma-hücum oyunu ve topla çalışma yapan yeşil-beyazlı oyuncuların hedefi Beşiktaş karşısından 3 puanla ayrılmak.
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