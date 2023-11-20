Konyaspor'da başkan adayı kalmadı!

Konyaspor'da pazartesi gerçekleştirilmesi beklenen olağanüstü genel kurulda geçen günlerde adaylığı konuşulan Adem Bulut'un adaylıktan çekildiği iddia edildi.



Daha önce adaylığı konuşulan Adem Bulut'un maddi yönden yeterli desteği almadığı için adaylıktan çekildiği bildirildi.



Konyaspor'da genel kurul öncesi başkanlığa aday kalmazken, genel kurulun önümüzdeki günlere erteleneceği ifade edildi. [Konya BBN Haber]



"BİSMİLLAH DEMEDEN 'F.BAHÇELİ BAŞKAN' DEDİLER"



Adem Bulut, adaylığını açıklamama kararını "Konya gerçekten zor bir coğrafya. İyi bir Konyaspor taraftarıyım. Başkan adaylığı için girişimim oldu ama adaylık açıklaması olmadı. Açıklamama nedenim suyun bulanık akması. Söylenen bir kelime farklı bir yöne gitti. Konyaspor'un bu süreci yaşaması üzüntü verici. Keşke bugün bir başkanımız olsaydı. Sonuçta benim ailem, şirketim var. Daha bismillah demeden Fenerbahçeli başkan açıklaması kime nasıl fayda sağlıyor?" sözleriyle açıkladı.



