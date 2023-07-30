Konyaspor'a yeni santrafor adayı

Yeni sezonun Transfer çalışmalarına devam eden Tümosan Konyaspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. İddiaya göre Konyaspor, Bosna Hersekli Santraforu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar…

, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Konyaspor'a yeni santrafor adayı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2023 14:12
Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor'da gündeme Macaristan liginde forma giyen Kenan Kodro geldi.

Fanatik gazetesinden Burak Özdemir'in özel haberine göre Konyaspor, Macaristan ekibi Fehrevar'da forma giyen Kenan Kodro'ya sözleşme teklifinde bulundu.

Macaristan kulübüyle anlaşmaya varan Konyaspor, 29 yaşındaki forvet oyuncusu Kenan Kodro ile görüşmeye devam ediyor. Kodro, geçen sezon tüm kulvarlarda 40 karşılaşmaya çıktı ve 17 kez gol atmayı başardı.

KENAN KODRO KİMDİR?

Bosna Hersekli Kenan Kodro 1.88 metre boyundadır. 29 yaşında ve sağ ayğını kullanmaktadır. Athletic Bilbao, Kopenhag, Mainz gibi önemli takımlarda forma giymiştir.

(Haber Kaynak: Hakimiyetgazetesi) 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery