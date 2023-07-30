Konyaspor'a yeni santrafor adayı

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor'da gündeme Macaristan liginde forma giyen Kenan Kodro geldi.



Fanatik gazetesinden Burak Özdemir'in özel haberine göre Konyaspor, Macaristan ekibi Fehrevar'da forma giyen Kenan Kodro'ya sözleşme teklifinde bulundu.



Macaristan kulübüyle anlaşmaya varan Konyaspor, 29 yaşındaki forvet oyuncusu Kenan Kodro ile görüşmeye devam ediyor. Kodro, geçen sezon tüm kulvarlarda 40 karşılaşmaya çıktı ve 17 kez gol atmayı başardı.



KENAN KODRO KİMDİR?



Bosna Hersekli Kenan Kodro 1.88 metre boyundadır. 29 yaşında ve sağ ayğını kullanmaktadır. Athletic Bilbao, Kopenhag, Mainz gibi önemli takımlarda forma giymiştir.



(Haber Kaynak: Hakimiyetgazetesi)



