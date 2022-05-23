Konyaspor, son olarak Sporting'de forma giyen orta saha oyuncusu Bruno Paz'ı transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bruno Paz'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ayrıca oyuncuya herhangi bir bonservis ücreti verilmeyeceği kaydedildi.



24 yaşındaki oyuncu, Corinthians'ı çalıştıran eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın da transfer listesinde yer alıyordu.



Bruno Paz, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımı adına 2 gol 2 asist katkı sağladı.





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