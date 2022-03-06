Konoplyanka: "Elimden geldiğince orduya yardım ediyorum"

Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka, ülkesi ile Rusya arasındaki durum için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Konoplyanka: 'Elimden geldiğince orduya yardım ediyorum'
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06 Mart 2022 17:01
Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka, ülkesi ve Rusya arasında yaşanan durumu değerlendirdi.

32 yaşındaki futbolcu, "Ben silah tutmayı bilen herkesin savaşa katılacağından eminim. Dürüst olmak gerekirse, şu an durumla ilgili duygularımı tam olarak aktaramıyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun yanında olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Herkes gibi ben de elimden geldiğince ordumuza yardım ediyorum. Tabii ki ordumuzun yanındayız" ifadelerini kullandı.

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