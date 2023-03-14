Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanşları, Başakşehir'in Gent maçıyla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
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14 Mart 2023 12:07
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı, çarşamba günü tek maçla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşında çarşamba günü Medipol Başakşehir, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika temsilcisi Gent'i konuk edecek.

Turnuvada, diğer 7 karşılaşma ise 16 Mart Perşembe günü oynanacak. İlk karşılaşmada İtalya temsilcisi Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, bu kez rakibini evinde ağırlayacak.

Son 16 turunu geçerek çeyrek finale kalan takımların rakipleri, 17 Mart Cuma günü düzenlenecek kura töreninde belli olacak.

Son 16 turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

15 Mart Çarşamba:

20.00 Medipol Başakşehir- Gent (Belçika) (1-1)

16 Mart Perşembe:

20.45 Demir Grup Sivasspor-Fiorentina (İtalya) (0-1)

20.45 Djurgarden (İsveç)-Lech Poznan (Polonya) (0-2)

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)- Basel (İsviçre) (2-2)

23.00 West Ham United (İngiltere)-AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) (2-0)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Lazio (İtalya) (2-1)

23.00 Nice (Fransa)- Sheriff (Moldova) (1-0)

23.00 Villarreal (İspanya)-Anderlecht (Belçika) (1-1)

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