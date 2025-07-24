23 Temmuz
Brann-RB Salzburg
1-4
23 Temmuz
Shelbourne-Qarabag FK
0-3
23 Temmuz
Zira-Hajduk Split
1-1
23 Temmuz
Silkeborg-KA Akureyri
1-1
23 Temmuz
TNS-Differdange
0-1
23 Temmuz
Trabzonspor-Persepolis
0-0
23 Temmuz
Galatasaray-Cagliari
3-1
23 Temmuz
Al Ittihad-Fenerbahçe
0-4

Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu 6 maçla devam etti!

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu heyecanı oynanan 6 karşılaşma ile sürdü.

calendar 24 Temmuz 2025 01:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu 6 maçla devam etti!
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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 2. eleme turu ilk ayağında yapılan maçlarla sürdü.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 6 karşılaşma oynandı.

Ligde 2. eleme turu ilk ayağı, yarınki maçlarla tamamlanacak.

Müsabakaların rövanşları ise 29 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Zire (Azerbaycan) - Hajduk Split (Hırvatistan): 1-1

Levadia Tallinn (Estonya) - Iberia (Gürcistan): 1-0

Silkeborg (Danimarka) - Akureyri (İzlanda): 1-1

The New Saints (Galler) - Differdange (Lüksemburg): 0-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Inter Escaldes (Andorra): 4-2

Buducnost (Karadağ) - Milsami (Moldova): 0-0

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