Bundesliga'nın 32. haftasında, sahasında ağırladığıkarşısında son dakikada bulduğu golle güldü. Freiburg, son dakikada bulduğu golle maçıkazanırken Köln bu sonucun ardından Bundesliga'da düşen ilk takım oldu.Freiburg'un gollerini 14 ve 52. dakikada Nils Petersen, 90+2. dakikada Holer kaydetti. 81. dakikaya 2-0 geride giren Köln, son dakikalarda geri dönüşe çok yaklaşırken 82 ve 87. dakikada Bittencourt'un attığı gollerle eşitliği yakaladı ancak son dakika golüne engel olamadı.Freiburg'da Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamadı.Bu sonucun ardından Freiburg, 33 puanla 14. sıraya çıktı ve ligde kalmak için büyük avantaj elde etti. Köln ise 22 puanda kaldı ve Bundesliga'ya veda etti.