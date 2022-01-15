Köln - Bayern maçı canlı olarak Tuttur'da

Almanya Bundesliga mücadelesinde Köln ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Köln - Bayern maçı canlı olarak Tuttur'da
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15 Ocak 2022 12:24
Köln ile Bayern Münih Bundesliga mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Köln'ün kazanmasına 4,90'luk oran belirlendi. Maçta Bayern'in kazanmasına 1,30'luk oran verilirken beraberliğe ise 4,20'lik oran uygun görüldü. 2,5 ALT oranı 2,55 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,28 olarak değerlendirildi.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,38 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,15 olarak değerlendirildi.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Köln'ün atmasına 2,49 oran verilirken ilk golü Bayern'in atmasına 1,32 oran uygun görüldü. Gol Olmaz seçeneğine verilen oran ise 21,00 olarak açıklandı.

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