Köln ile Bayern Münih Bundesliga mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Köln'ün kazanmasına 4,90'luk oran belirlendi. Maçta Bayern'in kazanmasına 1,30'luk oran verilirken beraberliğe ise 4,20'lik oran uygun görüldü. 2,5 ALT oranı 2,55 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,28 olarak değerlendirildi.
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KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,38 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,15 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Köln'ün atmasına 2,49 oran verilirken ilk golü Bayern'in atmasına 1,32 oran uygun görüldü. Gol Olmaz seçeneğine verilen oran ise 21,00 olarak açıklandı.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Köln'ün kazanmasına 4,90'luk oran belirlendi. Maçta Bayern'in kazanmasına 1,30'luk oran verilirken beraberliğe ise 4,20'lik oran uygun görüldü. 2,5 ALT oranı 2,55 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,28 olarak değerlendirildi.
KÖLN BAYERN MÜNİH MAÇINI CANLI İZLEMEK VE CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,38 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,15 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Köln'ün atmasına 2,49 oran verilirken ilk golü Bayern'in atmasına 1,32 oran uygun görüldü. Gol Olmaz seçeneğine verilen oran ise 21,00 olarak açıklandı.