Kolakovic: "Ligin başında gelecek zafer çok önemli"

Halkbank, yeni başantrenörü Kolakovic yönetiminde Cizre Belediyespor'u yenerek sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kolakovic: 'Ligin başında gelecek zafer çok önemli'
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04 Ekim 2024 13:01
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank'ın yeni başantrenörü Igor Kolakovic, ilk hafta deplasmanda Cizre Belediyespor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini belirtti.

Erkekler voleybolda 10 şampiyonlukla zirvede yer alan Halkbank, ligdeki ilk maçında Cizre Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Şırnak 100. Yıl Spor Salonu'nda 6 Ekim Pazar günü oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmada Tuncay Kandemir, Fatih Yayla hakem ikilisi görev yapacak.

Başkent ekibinde hedef, ligdeki ilk maçtan galibiyetle ayrılmak.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank'ın yeni başantrenörü Igor Kolakovic, takımının müsabakaya galibiyet parolasıyla çıkacağını ifade etti.

Karadağlı başantrenör, şunları kaydetti:

"Süper Kupa maçından önce sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle takım halinde antrenman yapamamıştık. Şimdi biraz daha fazla süre bir arada çalışma imkanı bulduk. Pazar günü lige giriş yapıyoruz ve Cizre Belediyespor ile oynayacağımız maçın önemi fazla. Onlar hakkında fazla bilgimiz yok, rakibimize tam saygı duyuyoruz. Maça çok fazla konsantrasyon ve enerji ile yaklaşmalıyız. Hala istediğimiz kadar iyi koordine olmadığımızın farkındayız, ancak ligin başında gelecek zafer çok önemli, deplasmanda galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız."

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