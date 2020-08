Kokoskov: 'F.Bahçe dünyanın en büyük markalarından'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, sarı-lacivertli kulübün dünya basketbolunda büyük markalardan biri olduğunu söyledi.



FB TV'ye açıklamalarda bulunan Sırp başantrenör, sarı-lacivertli taraftarlara sahada her maçı kazanmak için mücadele eden bir takım oluşturma sözü verdi.



Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu aktaran Kokoskov, "Fenerbahçe dünyadaki en büyük basketbol markalarından biri. Bizim en büyük görevimiz de sahada elimizden gelen her şeyi yapmak. Her maçı kazanacağımıza söz veremiyoruz ama her şeyimizle oynayacağımıza söz veriyoruz ve bu bizim en büyük görevimiz." diye konuştu.



Fenerbahçe Beko'ya transferinin öncesinde eski Fenerbahçeli basketbolcular Bogdan Bogdanovic ve Nemenja Bjelica ile görüştüğünü aktaran 48 yaşındaki basketbol adamı, "Hem bu takımla hem de İstanbul ve Türkiye'de yaşamakla hepsinin çok güzel sözleri oldu." ifadelerini kullandı.



Antrenör olarak takımdan çok memnun olduğunu dile getiren Kokoskov, "Hem devam eden eski oyuncularla hem de yeni gelenlerle birlikte çalışmaktan çok memnunum. Çok sağlıklı ve aynı zamanda başarıya aç, formayı giymeyi isteyen bir oyuncu grubumuz var. 12 oyuncu var ve hepsi birbirine çok güzel şekilde uyum sağlıyor. Hepsi oynamaya da açlar. Tüm rakiplerimize karşı saygılı olacağız. Hem bir sonraki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.



Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic'le ilgili görüşlerini aktaran Sırp başantrenör, şunları kaydetti:



"Obradovic çok saygı duyduğum, sevdiğim, izlediğim birisi. Hem mentörüm hem de çok yakın arkadaşım. İlk Fenerbahçe'ye geldiğinde asistan koç olma görevini konuştuk ama Phoenix Suns ile devam eden bir kontratım olduğu için benim için doğru zaman değildi. Ona, 'Gidip bensiz Avrupa şampiyonu olacaksınız.' demiştim. Gidip yaptı da."