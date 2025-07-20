Kocaelispor hazırlık maçında mağlup

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında İran kulübü Esteghlal FC takımına 2-1 mağlup oldu.
Sezon öncesi çalışmalarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor, İran futbol kulüplerinden Esteghlal FC ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Kocaelispor'un tek gölünü 30. dakikada Ahmet Sağat kaydetti.
Yeşil-siyahlılar, pazar günü çift idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Sezon öncesi çalışmalarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor, İran futbol kulüplerinden Esteghlal FC ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Kocaelispor'un tek gölünü 30. dakikada Ahmet Sağat kaydetti.
Yeşil-siyahlılar, pazar günü çift idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.