Kocaelispor'dan 41 yıl sonra tarihi zafer

Kocaelispor, Galatasaray'a karşı tarihi bir zafer elde etti.



Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 lig maçını kazanamayan ve evinde Galatasaray'a karşı son lig galibiyetini 1984'te alan Kocaelispor, 41 yıl sonra ilk kez kazandı.



Galatasaray ile Şubat 2009'da oynadığı son Süper Lig maçını deplasmanda 5-2 kazanan Kocaelispor, sarı-kırmızılı ekibi ilk kez üst üste iki maçta mağlup etti.



