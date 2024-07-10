Kocaelispor, Atabey Çiçek ile yollarını ayırdı

1. Lig ekibi Kocaelispor, forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kocaelispor, Atabey Çiçek ile yollarını ayırdı
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10 Temmuz 2024 22:15
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor, forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atabey Çiçek'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezonun ilk devresini yeşil siyahlı ekipte geçiren Çiçek, ikinci yarıda 1461 Trabzon FK'da kiralık forma giydi.

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