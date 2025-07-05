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Kocaelispor'a Juventus'tan transfer: Joseph Nong

Kocaelispor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge'nin transferi için kulübü Juventus ile anlaşmaya vardı.

calendar 05 Temmuz 2025 21:48
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Kocaelispor'a Juventus'tan transfer: Joseph Nong
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge'nin transferi için kulübü Juventus ile mutabakata varıldığını bildirdi.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joseph Nonge Boende'nin kulübümüze nihai transferi konusunda Juventus ile mutabakata varılmış olup futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimizde." ifadelerine yer verildi.

20 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geride kalan sezon Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes ve İsviçre Süper Ligi temsilcisi Servette'te kiralık olarak forma giydi.

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