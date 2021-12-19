Kocaeli'de kazanan çıkmadı!

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Kocaelispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.



Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada ev sahibi Kocaeli'nin golünü 79. dakikada Mouhamed Diop kaydetti. Konuk Eyüpspor'un golü ise 21. dakikada Timur Temeltaş'tan geldi.



Bu sonucun ardından Kocaelispor 24, Eyüpspor ise 31 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Adanaspor deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor ise kendi sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek.



Stat: Kocaeli



Hakemler: Burak Pakkan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar



Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Atila Turan, Cisse (Dk. 46 Omolo), Alpay Çelebi, Mandjeck (Dk. 75 Yiğitali Bayrak), Semih Karadeniz, Diop, Pereira (D. 65 Mevlüt Erdinç), Tisdell (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Benhur Keser



Eyüpspor: Emrullah Şalk, Yalçın Kılınç, Mikail Okyar, Umut Bulut, Pa Dibba, Timur Temeltaş (Dk. 90+1 Mezague), Musah Muhammed, Bülent Uzun, Enes Keskin (Dk. 56 Taşkın İlter), Uğur Akdemir, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 59 Erencan Yardımcı)



Goller: Dk. 22 Timur Temeltaş (Eyüpspor), Dk. 79 Diop (Kocaelispor)



Sarı kartlar: Dk. 4 Yalçın Kılınç, Dk. 19 Musah Muhammed, Dk. 50 Mikail Okyar (Eyüpspor), Dk. 40 Cisse, Dk. 73 Semih Karadeniz (Kocaelispor)





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