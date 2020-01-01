"Knicks'in, Kentucky oyuncularıyla dolup taşmasından korkuluyor" iddiası

NBA'den birçok kişinin, New York Knicks'in kadrosuna eski Kentucky Üniversitesi oyuncularını almaya odaklanmasından endişe duydukları iddia edildi.



Knicks, eski süperstarı Carmelo Anthony takımdan ayrıldığından beri, bir sonraki yıldız oyuncusunu bulmakta zorlanmıştı.



Ünlü spor yorumcusu Bill Simmons, Knicks'in 'Kentucky Pipeline' olma yolunda içinde bulunduğu sorunu dile getirdi. Knicks kısa süre önce, uzun süredir CAA'de menajerlik yapmış olan Leon Rose'u başkan olarak işe almıştı.



Ligdeki pek çok kişinin, bunun Knicks'in eski Kentucky oyuncuları ile dolu olacağı anlamına geleceğine inandıkları açıklandı. Simmons, yakın tarihli bir podcast'te, aynı konudaki düşüncelerini şöyle paylaştı:



"Ayrıca NBA'de gerçek bir korku var. Bunun hakkında konuşmaktan gayet memnunum. Söylenti sadece, sapkın şeyler. Ama gerçek. William Wesley'nin, (Kentucky koçu) John Calipari ile harika bir ilişkisi vardı. CAA'in birden fazla Kentucky oyuncusu bulunuyor ve ligde Knicks'in bir Kentucky takımına dönüşeceğine dair gerçek bir korku var.



Devin Booker buna harika bir örnek, değil mi? Şu anda büyük bir kontratı olsa da, bir noktada oradan ayrılmak isterse, lig, o takımla Kentucky faktörünü izliyor.



Ayrıca, bir Kentucky Pipeline takımı olacaksanız, bu iyi bir şey. Çünkü şu anda sahip olduğumuz tek gerçek 'Pipeline' bu olacaktır. Tüm Kentucky adamları birbirlerini tanır ve sever. Her yıl en iyi adamlardan bazı oradan çıkıyor."



Kentucky'nin gelecekteki NBA yıldız oyuncularını yetiştirdiği bilinen bir gerçek. Anthony Davis, Devin Booker ve DeMarcus Cousins gibi oyuncuların hepsi üniversite günlerinde Kentucky için oynamışlardı.



