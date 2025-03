New York Knicks, tecrübeli forvet PJ Tucker'ı ikinci 10 günlük kontratla kadrosuna katıyor.



New York Post'tan Stefan Bondy'nin haberine göre, Tucker kısa süreli anlaşmasının ardından takımla kalmaya devam edecek.



İlk kontratını bu ayın başında imzalayan 39 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar sadece bir maçta forma giydi ve sahada iki dakika kaldı ancak istatistik üretemedi.



Sezona Los Angeles Clippers ile başlayan Tucker, daha sonra Utah Jazz ve Toronto Raptors'a takas edildi. Raptors tarafından serbest bırakılan tecrübeli isim, Knicks'in savunma gücüne ve kadro derinliğine katkı sağlamak amacıyla transfer edildi.



Doğu Konferansı'nda 43-26'lık derecesiyle üçüncü sırada yer alan New York ekibi, Tucker'ın tecrübesinden ve sert savunma kimliğinden yararlanmayı hedefliyor. 2021'de Milwaukee Bucks ile şampiyonluk yaşayan oyuncu, saha içi liderliği ve playoff deneyimiyle ön plana çıkıyor.



Knicks yönetimi, sezonun geri kalanı için Tucker'a uzun vadeli bir kontrat verip vermeyeceğine ilerleyen günlerde karar verecek.