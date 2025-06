New York Knicks'in yeni başantrenör arayışında karşılaştığı ilk engeller, yüksek profilli iki isimle görüşme izni alamaması oldu.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Knicks yönetimi, Minnesota Timberwolves'un başantrenörü Chris Finch ve Houston Rockets'ın çalıştırıcısı Ime Udoka ile görüşmek üzere kulüplerine başvuruda bulundu. Ancak her iki kulüpten de olumsuz yanıt geldi.Knicks, Tom Thibodeau ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir yön arayışına girmişti. Thibodeau, takımı üst üste iki sezonda 50 galibiyet barajına taşıyarak başarı yakalamıştı. Ancak kulüp yönetimi, "şampiyonluk odaklı" bir yaklaşımla değişim kararı aldı.Finch, Timberwolves'u 49 galibiyet – 33 mağlubiyetle Batı Konferansı finallerine taşımıştı ve halen kulübüyle sözleşme altında. Bu nedenle kısa vadede görüşmeye açılması beklenmiyor.Öte yandan Udoka, Houston Rockets ile 52 galibiyet – 30 mağlubiyetlik başarılı bir sezon geçirerek kulübe 2020'den bu yana ilk Güneybatı Grubu şampiyonluğunu kazandırdı.Knicks'in ilgilendiği bir diğer isim ise Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd. Ancak ESPN kaynakları, New York'tan henüz resmi bir görüşme talebi iletilmediğini, iletilmesi durumunda da Dallas'ın bu talebi reddetmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.