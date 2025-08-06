New York Knicks, The Athletic'ten James L. Edwards III'ün haberine göre Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun durumunu sezon başından bu yana yakından izliyor.Henüz herhangi bir takas talebi gelmemiş olsa da, lig genelinde Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik, birçok takımın tetikte olmasına yol açtı.Antetokounmpo, geçtiğimiz sezonu 30.4 sayı, 11.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla tamamladı. 2025 Playoffları'nda ise 33.0 sayı ortalamasıyla oynamasına rağmen, Bucks yine ilk turda elendi — son üç yılda ikinci kez.Edwards, Knicks'in Mikal Bridges ile yaptığı 4 yıl, 150 milyon dolarlık erken uzatma hamlesinin, Antetokounmpo ihtimaline karşı esneklik sağlamak adına yapıldığını belirtti. Anlaşma, Bridges'in Şubat takas dönemine kadar takas edilebilir hale gelmesini sağladı.Bucks ise yaz boyunca Damian Lillard, Brook Lopez ve Pat Connaughton ile yollarını ayırdı; yerlerine Myles Turner, Cole Anthony ve Gary Harris'i kadroya kattı.Antetokounmpo'nun sözleşmesi 2026-27 sezonuna kadar devam etse de, NBA'de yıldız oyuncuların kontrat süresi kadar kulüplerde kalmadığı birçok örnek mevcut.Edwards, Knicks'in "yıldız avı"na çıkabileceğini ve bu yöndeki en büyük hedeflerden birinin Antetokounmpo olduğunu vurguladı.