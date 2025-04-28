Knicks efsanesi Dick Barnett 88 yaşında hayatını kaybetti

New York Knicks'in iki NBA şampiyonluğu yaşamış efsane oyuncularından Dick Barnett, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Knicks efsanesi Dick Barnett 88 yaşında hayatını kaybetti
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28 Nisan 2025 15:23
Son güncelleme 28 Nisan 2025 15:24
New York Knicks'in iki NBA şampiyonluğu yaşamış efsane oyuncularından Dick Barnett, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Knicks ekibi, Pazar günü Barnett'in vefat haberini resmi olarak duyurdu ancak ölüm nedeni hakkında bilgi paylaşılmadı.

Barnett, Knicks'in 1970 ve 1973 yıllarındaki şampiyonluk kadrolarında önemli rol oynamıştı. Aynı zamanda Tennessee A&I (günümüzde Tennessee State) Koleji'nin basketbolda ulusal şampiyonluk kazanan ilk HBCU (siyahî üniversite) takımlarından birinde de yıldız oyuncuydu.

1959 NBA Draftı'nda Syracuse Nationals tarafından 5. sıradan seçilen Barnett, kariyerinde Los Angeles Lakers forması da giydikten sonra 1965 yılında New York Knicks'e transfer olmuştu. Knicks formasıyla 9 yıl geçiren Barnett, kariyerinde 15.6 sayı ortalaması yakaladı ve iki şampiyonluk yaşadı.

Knicks'in tarihindeki en skorer isimler arasında 9. sırada yer alan Barnett'in 12 numaralı forması 1990 yılında emekliye ayrıldı.

2024 yılında hem bireysel oyunculuk kariyeri hem de Tennessee State Koleji'ndeki başarıları nedeniyle Naismith Memorial Basketball Hall of Fame'e resmen kabul edilmişti.

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