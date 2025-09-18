New York Knicks organizasyonu içerisinde Carmelo Anthony'nin 7 numaralı formasının emekliye ayrılması için güçlü bir desteğin bulunduğu iddia edildi.SNY'den Ian Begley'in haberine göre, son haftalarda bu konuda görüşmelerin sürdüğü bildirildi.Son kararı takımın sahibi James Dolan verecek olsa da, organizasyon içindeki bu yoğun destek, Anthony'nin kulüp tarihindeki önemini yansıtıyor.2024 yılında Naismith Basketbol Onur Listesi'ne resmi olarak dahil edilen Anthony, daha önce bu konu hakkında gelen soruya,diyerek yanıt vermiş ve formasının tavana asılmasınıdile getirmişti.10 kez All-Star seçilen Anthony, New York'ta geçirdiği yedi sezonda maç başına 24.7 sayı ortalaması yakaladı ve altı kez All-Star seçildi. Ayrıca, Knicks'i üç kez playofflara taşıdı.En dikkat çekici sezon ise 2012-13 oldu. Anthony, o yıl maç başına 28.7 sayı ortalamasıyla NBA sayı krallığını kazandı ve takımını 1997'den bu yana elde ettikleri en iyi derece olan 54 galibiyete taşıyarak playoffların ikinci turuna kadar götürdü.Anthony'nin Madison Square Garden'daki varlığı, başarının zor bulunduğu bir dönemde Knicks'e gerçek bir yüz kazandırdı. Kulüp tarihinde toplam sayı sıralamasında yedinci sırada yer alan Anthony, Knicks forması giymiş en skorer isimlerden biri olarak kabul ediliyor.Knicks şu anda sekiz oyuncu ve bir koçun formasını emekliye ayırmış durumda. Bu isimler arasında Walt Frazier, Willis Reed, Bill Bradley, Patrick Ewing ve Red Holzman bulunuyor.Şampiyonluk kazanamamalarına rağmen formaları emekliye ayrılan Patrick Ewing ve Dick McGuire, Anthony için emsal teşkil ediyor.Anthony, Knicks formasıyla son kez 2016-17 sezonunda oynadıktan sonra kariyerine Oklahoma City, Houston, Portland ve Los Angeles Lakers takımlarında devam etmiş ve 2023 yılında emekli olmuştu.