Klopp: 'Abramovich Chelsea'yi alırken paranın kaynağını sorduk mu?'

Jürgen Klopp, Chelsea'nin içinde bulunduğu durum ve Roman Abramovich ile ilgili çok konuşulan sözler kullandı.



Alman menajer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle İngiltere'nin Rusya'ya uyguladığı ambargolar neticesinde Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich ile ilgili sorulara yanıt verdi. Abramovich'in Chelsea'yi satın aldığı dönemde sonsuz görünen parasının sorgulanması gerektiğini belirterek, "Roman Abramovich Chelsea'yi satın aldığında parasının nereden geldiğini umursayan oldu mu? Peki Newcastle satın alındığında bu konuyu umursayan oldu mu? Abramovich'in parasının nereden geldiğini herkes biliyordu, bunu biz kabul ettik. Bu hepimizin hatası" açıklamasını yaptı.



Kendi kulübü Liverpool'un da sonradan satın alındığının ve kulübün patronları ile arasının nasıl olduğunun sorulması üzerine Klopp, "Geçmişte kulüp satın almak için gerekli kontrollerle ilgili bir fikrim yok ama 6,5 yıldır burada olan birisi olarak şunu söyleyebilirim; kulübün sahiplerinden gerçekten memnunum. Sadece ben değil, burada bulunan herkes mutlu. İşlerini iyi yapıyorlar. Paranın nereden geldiğini düşünmüyoruz. Şimdi dürüst olmak için iyi bir fırsat ve paranın nereden geldiğini artık düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.





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