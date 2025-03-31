Memphis Grizzlies genel menajeri Zach Kleiman, eski başantrenör Taylor Jenkins'in görevine son verilmesinin tamamen kendi kararı olduğunu vurgulayarak, Grizzlies oyuncularının bu süreçte hiçbir şekilde fikirlerine başvurulmadığını belirtti.



Kleiman, başantrenör Taylor Jenkins'in görevden alınmasına dair basın mensuplarıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.



Kleiman, Jenkins'in görevine son verilmesinin tamamen kendi kararı olduğunu vurgulayarak, Grizzlies oyuncularının bu süreçte hiçbir şekilde fikirlerine başvurulmadığını söyledi. Ayrıca, bu değişikliğin "takımın en iyi çıkarları doğrultusunda" yapıldığını ifade etti.



"Aciliyet bizim temel ilkelerimizden biridir," diyen Kleiman, "Bu yüzden bu hamleyi yapmaya karar verdim," şeklinde konuştu.



Ancak, değişikliğin zamanlamasına dair de gerçekçi bir bakış açısı sergileyen Kleiman, normal sezonun bitmesine yalnızca iki hafta kaldığını hatırlatarak, "Gerçekçi beklentilerimiz var. Sezonun bu noktasında bir sürü yeni şey eklemeye zaman olmayacak. Benim beklentim, takımın yönüne dair net bir vizyon oluşturulması ve elimizden geleni yapmak. Neleri başarabileceğimizi göreceğiz," dedi.



