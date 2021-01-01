Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Klay'den Kerr'e güncelleme: "En kötüsü geride kaldı!"

Golden State Warriors'ın yıldızı Klay Thompson'ın aşil sakatlığı rehabilitasyonu konusunda başantrenör Steve Kerr'e güncelleme yaptığı ve 'En kötü kısmı geride kaldı' dediği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın yıldızı Klay Thompson'ın aşil sakatlığı rehabilitasyonu konusunda başantrenör Steve Kerr'e güncelleme yaptığı ve 'En kötü kısmı geride kaldı' dediği açıklandı.

Klay, geçtiğimiz ölü sezon döneminde aşilinden sakatlandıktan sonra, arka arkaya ikinci sezonda kenarda oturmaya hazırlanıyor. Oyuna dönmesine henüz aylarca zaman olsa da, iyileşme süreci konusunda iyimser işaretler gözüktü.

Thompson'ın, ekibin Indiana Pacers'a karşı oynadığı maçtan önce Kerr'ü ziyaret ettiği ve The Athletic'ten Anthony Slater'a göre, Warriors koçuna rehabilitasyon sürecinin "en kötü kısmının" geride kaldığını söylediği belirtildi.

Kerr, Klay'le ilgili "Önümüzdeki hafta havuza girip koşmaya başlayacak. Tüm süreç konusunda çok iyimser."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal