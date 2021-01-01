Klay'den Kerr'e güncelleme: "En kötüsü geride kaldı!"

Golden State Warriors'ın yıldızı Klay Thompson'ın aşil sakatlığı rehabilitasyonu konusunda başantrenör Steve Kerr'e güncelleme yaptığı ve 'En kötü kısmı geride kaldı' dediği açıklandı.



Klay, geçtiğimiz ölü sezon döneminde aşilinden sakatlandıktan sonra, arka arkaya ikinci sezonda kenarda oturmaya hazırlanıyor. Oyuna dönmesine henüz aylarca zaman olsa da, iyileşme süreci konusunda iyimser işaretler gözüktü.



Thompson'ın, ekibin Indiana Pacers'a karşı oynadığı maçtan önce Kerr'ü ziyaret ettiği ve The Athletic'ten Anthony Slater'a göre, Warriors koçuna rehabilitasyon sürecinin "en kötü kısmının" geride kaldığını söylediği belirtildi.



Kerr, Klay'le ilgili "Önümüzdeki hafta havuza girip koşmaya başlayacak. Tüm süreç konusunda çok iyimser."



