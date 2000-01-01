Klay Thompson'a doktordan tamamen izin çıktı!

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın yırtık çapraz bağ sakatlığından tamamen iyileştiği bildirildi.



Klay'in, 2019'daki NBA Finalleri'nin 6. maçında geçirdiği sakatlıktan iyileştikten sonra, son tıbbi iznini birkaç hafta önce aldığı açıklandı.



Thompson'ın tam iznini aldıktan sonra antrenmanlarını hızlandırdığı belirtildi.



Klay'in, Warriors'ın yakın zamanda San Francisco'da yeniden açtığı antrenman tesisine geri dönmediği, karantinaya döneminin çoğunu Los Angeles bölgesinde ve bir kısmını Oakland'da geçirdiği, ayrıca her iki yerde de özel olarak çalıştığı söylendi.



