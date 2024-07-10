Dallas Mavericks'in yeni oyuncusu Klay Thompson, Mavericks'le "yenilenmeyi" sabırsızlıkla beklediğini söyledi.



Thompson, NBA'de draft edildiğinden bu yana forma giydiği tek takım olan Golden State Warriors'tan ayrılarak, Mavericks'te bir ortam değişikliği yapmayı tercih etmişti.



Dallas ekibi Thompson'ı altı takımdan oluşan bir imza ve takas anlaşmasının parçası olarak almış ve veteran oyuncuyla üç yıllığı 50 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



Warriors'ın ise serbest oyuncu döneminin başlangıcında Klay ile neredeyse hiç sözleşme yapmadığı, Thompson'ın sözleşme tekliflerini reddettiği ve hiçbir teklife karşı teklif sunmadığı bildirilmişti.



Mavs'in yeni guardı, yeni takımıyla ilgili şu açıklamaları yaptı.



"Bazen değişiklik yapmak çok iyi sonuçlara yol açabilir ve ortam değişiklikleri harikalar yaratabilir. Golden State'te geçirdiğim zaman için oldukça minnettarım ama artık yoluma başka yerde devam etmenin bana yeniden enerji verebileceğini ve kariyerimin geri kalanı için özel işler yapmamı sağlayabileceğini düşündüm. Burada yenilenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hala iyi düzeyde basketbol oynayabilirim.



Geçen yıl gerçekten zor dönemlerden geçtim. Herkes sizden All-NBA düzeyinde bir oyuncu olmanızı bekliyor ve bazen bunu istikrarlı bir şekilde yapmak zor olabiliyor. Bazen doğru olanı yapmak için ayrılıklar gerekir. NBA'de bunu yapan ilk sporcu ben değilim."



NBA Finalleri yolculuğundan yeni çıkan Dallas, Thompson'ın yanı sıra Detroit Pistons'la takas yoluyla Quentin Grimes'ı almış ve Naji Marshall ile sözleşme imzalamıştı.



Warriors'ın sezonun ortasından hemen sonra yedek bıraktığı ancak son 10 maçta ilk beşe geri aldığı Klay ise, sezon boyunca %43,2 şut isabetiyle 17,9 sayı, 3,3 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakalamıştı.





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