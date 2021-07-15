Kırklarelili ikiz tekvandocuların hedefi Nur Tatar gibi olimpiyatlarda mücadele etmek

Kırklareli'nde arkadaşlarının tavsiyesi ile 7 yıl önce tekvandoya başlayan 17 yaşındaki milli tekvandocu ikizler Şefika ve Şevval Çakal kendilerine olimpiyat hedefi koydu.



Milli takım sporcusu Nur Tatar'ın başarılarını kendilerine hedef edinen ikiz kardeşler, olimpiyatlarda mücadele etmek istiyor.



Yurt içi ve yurt dışında katıldıkları birçok müsabakada derece elde eden sporculardan Şevval, milli takım adına çıktığı müsabakalarda Türkiye ikincisi, Avrupa Oyunları'nda birinci, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'da da ikinci ve üçüncü oldu. İkiz kardeşi Şefika Çakal ise Avrupa Şampiyonası'nda ikinci, Başkanlık Kupası'nda üçüncü, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'da bir kez birinci, bir kez de ikinci oldu.



Şevval Çakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya 2014 yılında ikiz kardeşiyle birlikte arkadaşlarının sayesinde başladıklarını söyledi.



Milli takımda mücadele etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Şevval, birçok turnuvada başarılar elde ettiğini belirtti.



Çakal, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlandığını aktararak şunları kaydetti:



"Antrenmanlarıma hocalarımız Gökhan Yeşil ve Savaş Ergin ile birlikte devam ediyoruz. İnşallah orada da şampiyon olmayı hedefliyorum. Ümitlerde şampiyon olduktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil etmek ve ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Kadın sporcuları gördüğüm zaman gurur duyuyorum. Ülkemizde de kadın sporcular çok başarılı, bizim branşımızda da öyle. Olimpiyata da tam kadro gidiyoruz kadın takımımızla. Bence tüm kadınlar bir spor ile uğraşmalı. Nur Tatar gibi isimleri kendime örnek alıyorum. İnşallah onlar gibi A takımda olimpiyatlarda görmek istiyorum kendimi."



Şefika Çakal da ikiziyle birlikte müsabakalara yılmadan daha fazla çalışarak hazırlandıklarını ifade etti.



İlk derecesini 2016 Türkiye Şampiyonası'nda ikincilikle elde ettiğini aktaran Şefika, sonrasında da milli takıma girmeyi başardığını anlattı.



Kardeşiyle hedeflerinin olimpiyat olduğunu vurgulayan Şefika, "Tekvandoda milli sporcuyum. Türkiye'de ve Avrupa'da ikinciliğim, uluslararası maçlarda derecelerim var. Önümüzde Türkiye şampiyonası var. Ona sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah orada da istediğimiz başarıyı elde edeceğiz. Önümüzdeki hedeflerim Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkeme madalya kazandırmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



