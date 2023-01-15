Kırgız kadın güreşçiler Aysuluu, Meerim ve Ayperi, ülkelerinin tarihine geçti

Kırgızistan adına önemli başarılara imza atan kadın güreşçiler Aysuluu Tınıbekova, Meerim Cumanazarova ve Ayperi Medetbek Kızı, ülkelerinin gururu olmaya devam ediyor.



Son yıllarda olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında elde ettikleri derecelerle adlarından söz ettiren milliler, genç sporculara ilham kaynağı oluyor.



Aysuluu ve Meerim, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş ve bronz madalya kazanarak, Kırgızistan adına bir ilke imza attı.



Dünya şampiyonu unvanını elinde tutan 30 yaşındaki Aysuluu ile dünyanın en güçlü güreşçileri sıralamasında 15. sırada yer alan 23 yaşındaki Meerim, 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan altın madalyayla döndü.



Geride kalan yıl 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden 23 yaşındaki Ayperi de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kürsüyü kıl payı kaçırdı.



- Aysuluu Tınıbekova: "Antrenörüm sayesinde zorlukları yendim"



Kırgızistan Güreş Milli Takımı Antrenörü Nurbek İzabekov yönetiminde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını sürdüren milli sporculardan Aysuluu Tınıbekova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonluğu sonrasında kadın güreşine ilginin arttığını söyledi.



10 yıl önce spora başladığı döneme göre kadın güreşine kamuoyunun bakışının çok değiştiğini belirten Aysuluu, "Güreşin kadınlara göre olmadığı yönünde tepkiler alıyordum. Antrenörüm kadın güreşinde yolu açacak olan isim olduğuma beni ikna etti. Onun sayesinde zorlukların üstesinden gelebildim. Bana inandı ve destek oldu. Böylece 2019 yılında ilk kez dünya şampiyonu olmayı başardım. Kırgız güreşinde tarih yazmayı başardığım için kendimle gurur duyuyorum." diye konuştu.



- Meerim Cumanazarova: "Sporsuz bir günümü düşünmek bile istemiyorum"



Babası da sporcu olan ve 12 yaşında güreşe başlayan Meerim Cumanazarova ise olimpiyat bronz madalyasından daha fazlasını hedefliyor.



Dünya şampiyonu olmak için çok emek verdiğini ifade eden Meerim, "Sporsuz bir günümü düşünmek bile istemiyorum. Kendimi sporda çok mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.



- Ayperi, Aysuluu'yu örnek alarak spora başladı



Aysuluu'yu örnek alarak 14 yaşında spora başlayan Ayperi Medetbek Kızı, kendilerinden sonrakilere ilham kaynağı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



Kadın sporcuların karşılaştıkları zorluklara değinen Ayperi, tüm günü antrenmanla geçirdiklerini ve aileleriyle haftalarca görüşemedikleri dönemler olduğunu aktardı.



Ayperi, Türk dizileri ve filmlerini izleyerek Türkçe'yi öğrendiğini ve Türk arkadaşları sayesinde de Türkçe'sini geliştirdiğini kaydetti.





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