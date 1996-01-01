Kings'in Kobe'yi 1996'da draft etme şansı varmış, ama "Kobe, Lakers'ı istemiş"

Sacramento Kings'in, 1996 NBA Draftı'nda Kobe Bryant'ı draft etme şansı olduğu ortaya çıktı.



Kings, John Wallace yerine 1996 NBA Draftı'nda Peja Stojakovic'i aldıklarından ötürü çok eleştiri almışlardı, ancak o zamanlar lise öğrencisi olan Kobe Bryant sıralamada aşağı gittiğinde, tamamen farklı bir yol izlemeye hazırlanmışlardı.



Bryant, Los Angeles Lakers'a takas edilmeden önce Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilmişti, ancak eğer Kings müsait olsaydı, bu tercihi yampaya hazır oldukları belli oldu.



Uzun süre ofiste çalışmış olan Jerry Reynolds, NBA.com'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"O zamanlar, lise oyuncuları sonraları olduğu gibi draftta o kadar yüksekten seçilmiyorlardı. Ama (basketbol operasyonları başkanı) Geoff (Petrie), Kobe'nin menajerine, 14. sırada olursa onu alacağımızı açıkça belirtmişti."



"Kobe'nin kampı, bize Kings tarafından draft edilirse, imza atmayacağını söylemişti. Bryant'ın menajeri Arn Tellem, Kobe Los Angeles Lakers'ta oynamak istediği için, önümüzdeki birkaç takımla da imza atmayacağını belirtmişti. Tellem'ın o zamanlar Lakers'ı yöneten Jerry West ile araları iyiydi."



"Kobe'yi almış olabileceğimiz gerçeğini kesinlikle biliyorum ve Sacramento Kings için oynamamasının tek yolu, Lakers'ın bir takas yapmasıydı ve yaptıkları da buydu. Tellem, Geoff Petrie'nin diğer takımlar gibi geri adım atmayacağını biliyordu. Kobe hangi sırada draft edildiğini umursamıyordu, sadece Lakers'a gitmek istiyordu."



Lakers, Kobe için uğraş vermeseydi, Kings, kendisini Sacramento'ya kaptırmış olacaktı. Ancak Bryant, kariyerine Lakers ile başlamaya kararlıydı ve Tellem, nihayetinde o takıma gitmesini sağlamakta büyük rol oynadı.



