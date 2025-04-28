Kings, kadrosunu "hepten" dağıtmayacak

Sacramento Kings'in yeni genel menajeri Scott Perry, The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre, bu yaz takımı köklü şekilde değiştirmeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Kings, kadrosunu 'hepten' dağıtmayacak
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28 Nisan 2025 13:57
Sacramento Kings'in yeni genel menajeri Scott Perry, The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre, bu yaz takımı köklü şekilde değiştirmeyecek.

Monte McNair'in yerine göreve gelen Perry, basın toplantısında takımın "daha fazla uzunluk ve atletizm" ihtiyacı olduğunu belirtse de, mevcut çekirdeği koruma niyetinde.

Ayrıca bu hafta içinde Doug Christie'nin başantrenörlük görevinde kalıp kalmayacağına karar verilmesi bekleniyor.

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