Kim-Min Jae oynadı, Güney Kore kazandı

Dünya Kupası Asya Elemleri 3. Tur A Grubu'nda Irak ile Güney Kore karşı karşıya geldi.



Güney Kore, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak, 3 puanı hanesine yazdırdı.



Güney Kore'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jae-Seong Lee, 74. dakikada penaltıdan Heung-Min-So ve 79. dakikada Jeong Woo-Yeong kaydetti.



KIM MIN-JAE 90 DAKİKA SAHADA KALDI



Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Min-Jae Kim, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Güney Kore, 6 maç sonunda puanını 14'e yükseltti. Irak ise 4 puanda kaldı.



Grubun bir sonraki maçında Güney Kore Lübnan deplasmanına konuk olacak. Dick Advocaat yönetimindeki Irak ise İran ile deplasmanda karşılaşacak.





İLGİLİ VİDEO