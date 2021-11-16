Kim-Min Jae oynadı, Güney Kore kazandı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Güney Kore deplasmanda Irak'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com
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Kim-Min Jae oynadı, Güney Kore kazandı
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16 Kasım 2021 19:58
Dünya Kupası Asya Elemleri 3. Tur A Grubu'nda Irak ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Güney Kore, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Güney Kore'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jae-Seong Lee, 74. dakikada penaltıdan Heung-Min-So ve 79. dakikada Jeong Woo-Yeong kaydetti.

KIM MIN-JAE 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Min-Jae Kim, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Güney Kore, 6 maç sonunda puanını 14'e yükseltti. Irak ise 4 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Güney Kore Lübnan deplasmanına konuk olacak. Dick Advocaat yönetimindeki Irak ise İran ile deplasmanda karşılaşacak.


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