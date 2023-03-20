Kim Min Jae için övgü dolu sözler

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımın savunma oyuncusu Kim Min Jae için övgü dolu ifadeler kullandı.



Spalletti, "Hayatımda Kim Min-Jae kadar yetenekli çok az oyuncu gördüm. İnanılmaz bir futbolcu ve her zaman çok agresif. Her maça ilk 11'de başlamayı hak ediyor." şeklinde konuştu.



İtalyan ekibinin, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'de kadrosuna kattığı Güney Koreli savunma oyuncus, bu sezon 34 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.



Napoli ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun adı transferde özellikle İngiliz devi Manchester United ile anılıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ