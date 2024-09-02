Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için Türkiye iddiası gündeme geldi.
Sky'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor, İngiliz yıldızla ilgileniyor.
OPSİYONLU KİRALIK TEKLİF
Haberde, 3 ekibin de İngiliz yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istedikleri ve Newcastle United ile temas kurdukları belirtildi.
33 yaşındaki Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen İngiliz sağ bek, 2022'den bu yana oynadığı Newcastle United'da çıktığı 94 maçta 4 gol attı ve 21 asist yaptı.
Sky'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor, İngiliz yıldızla ilgileniyor.
OPSİYONLU KİRALIK TEKLİF
Haberde, 3 ekibin de İngiliz yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istedikleri ve Newcastle United ile temas kurdukları belirtildi.
33 yaşındaki Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen İngiliz sağ bek, 2022'den bu yana oynadığı Newcastle United'da çıktığı 94 maçta 4 gol attı ve 21 asist yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU