Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, eski Phoenix Suns koçu Frank Vogel'in ekibine koçluk danışmanı olarak katılacağını söyledi.



Kidd, Los Angeles Lakers'ı çalıştırdığı dönemde Vogel'in ekibinin bir parçasıydı ve ikili, Lakers'ı 2020'de şampiyonluğa taşımıştı.



Mavericks daha sonra 2021'de Kidd'i yeni başantrenörü olarak işe almıştı.



Kidd, "Çok yalvarmam gerekti ama ikna oldu ve kabul ettiği için de mutluyum" şeklinde konuştu.



LA, 2022'de Vogel ile yollarını ayırmıştı. Suns, kendisini 2023'te takıma koçluk yapması için işe almış ancak normal sezonda 49-33'lük bir performans gösterip playoffların ilk turunda Minnesota Timberwolves tarafından elendikten sonra 50 yaşındaki koçun işine son vermişti.



Mavericks, sezonunu 24 Ekim'de evinde San Antonio Spurs'e karşı oynayacağı maçla açacak.



