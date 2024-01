Kick boksta 2023 yılı, bin 91 uluslararası madalyayla kapatıldı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 2023 yılında katıldıkları uluslararası müsabakalarda bin 91 kez kürsüye çıkarak Türkiye'nin en çok madalya kazanan federasyonu olduklarını söyledi.



Salim Kayıcı, AA Spor Sohbetleri'nde yaptığı açıklamada, 2023 yılında katıldıkları uluslararası müsabakalarda Türkiye'ye en çok madalya kazandıran federasyon oldukları için büyük gurur duyduklarını belirtti.



Milli sporcuların Portekiz'de yapılan Kick Boks Dünya Şampiyonası'na aldıkları altın madalyalarla damga vurduğunu kaydeden Kayıcı, "Orada 10 altın, 17 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 41 madalya kazandık ve takım halinde dünya şampiyonu olduk. Bu Türk kick boks tarihinde bir ilk. Bu başarı için çok çalıştık, çok emek verdik." dedi.



Kick boks sporcularının iyi bir sezon geçirdiklerini anlatan Kayıcı, "Türkiye'de bütün federasyonların aldığı toplam madalya sayısı 7 bin 418. Bunların bin 91'i bizim aldığımız madalyalar. Türkiye Kick Boks Federasyonu madalyada birinci sırayı aldı. Bu bizler için büyük gurur. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcuların madalya rekoru kırdığını aktaran Kayıcı, "Konya'daki oyunlarda da takım halinde şampiyon olmuştuk. Bu başarılar için çok çalıştık, çok emek verdik. Bu başarılarda desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve tüm teşkilat çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



- "Kick boksa ilgi çok yüksek"



Salim Kayıcı, milli takım düzeyinde başarı ve madalya için kick boksa çocuk yaşta başlanması gerektiğini söyledi.



Kick boksa olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Kayıcı, "Kick boksa ilgi çok yüksek. Sporcularımızın yüzde 35'i kadınlardan oluşuyor. Biz bir dövüş sporu değil, savunma branşıyız. Bu yüzden kendini savunmak isteyen çok sayıda kadın başvuruyor. Biz kadına yönelik şiddete karşıyız. Dolayısıyla kadınlarımıza bu eğitimleri verme konusunu çok önemsiyoruz. Hedefimiz kadın sporcu oranını yüzde 50 düzeyine çıkarmak." açıklamasını yaptı.



Salim Kayıcı, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO IF) genel kurulunda yeniden asbaşkanlık görevine getirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Ben daha önce dünya federasyon başkanlığı da yapmıştım. WAKO IF asbaşkanlık görevi içinde ikinci kez aday oldum. Delegelerin oylarıyla ikinci defa asbaşkan seçildim. Alanda olup masada olmazsanız, kaybetmeye mahkum olursunuz. Onun için bu kurumlarda görev almak çok önemli. Bazı arkadaşlarımızı da dünya federasyonunun çeşitli kurullarına seçtirdik. Seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ülkem adına ilk günkü gibi dünya kick boksuna hizmet etmeye devam edeceğim."



- "Vatandaşlarımız merdiven altı spor kulüplerine dikkat etsin"



Başkan Kayıcı, kick boksa başlayacak sporcu ve aileleri merdiven altı spor kulüpleri ve belgesiz antrenörler konusunda uyardı.



Vatandaşların ruhsatsız ve yeterlilik belgesi olmayan spor kulüplerine gitmemeleri gerektiğinin altını çizen Kayıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Merdiven altı spor kulüpleri çok fazla. Vatandaşlarımız buralarda özellikle dikkatli olsunlar. Diğer branşlar için de geçerli bu. Başvurulan kursların belediyece onaylı olması gerekir. Yine bizim tarafımızdan verilen yeterlilik belgesi olmalı. Ruhsat ve izin alınmamış ise o kurstan uzak durulmalı. Antrenör belgesi var mı mutlaka bakılmalı. En az ikinci kademe antrenörlük belgesi olmalı. O belgeler duvarda asılı olmak zorunda. O açıdan sporcularımız ve ailelerin bu hususa çok dikkat etmesi gerekir."



378 bin civarında lisanslı sporcusuyla Türkiye'nin ilk 4 spor dalı içerisinde olduklarını hatırlatan Kayıcı, "Bunun dışında çok sayıda antrenör ve hakemimiz var. Alınan madalyalar itibarıyla ülkemize en çok madalya getiren federasyon unvanına sahibiz. Bu aşamaya sporcularımızın zorlu mücadele ve seçmeleriyle geldik. Sporcularımızla gurur duyuyorum. 'Gitmediğiniz yer sizin değildir' diyoruz. Biz Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Bu da lisanslı sporcu sayımızın artmasını sağlıyor. Tabana ve altyapıya çok önem veriyoruz. Başarımızın bir sebebi de yaptığımız bu çalışmalar." değerlendirmesinde bulundu.