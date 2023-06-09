Milwaukee Bucks forveti Khris Middleton'ın, geçtiğimiz sezon sağ dizinde kendisini rahatsız eden bir problemi gidermek adına bu yılın playofflarından kısa bir süre sonra ameliyat olduğu bildirildi.



Middleton'ın bu küçük artroskopik prosedürden tamamen iyileşmesi ve Temmuz ayında parkelere dönmeye hazır hale gelmesi bekleniyor.



Önceki yaz sol el bileğinden ameliyat geçirmiş olan Middleton, bileğinin iyileşme sürecinde sezonun ilk 20 maçını kaçırmıştı.



Middleton, sezon ortasında dizindeki mevzubahis ağrı sebebiyle 18 maç forma giyememişti.



31 yaşındaki oyuncunun 2023-24 sezonu için alacağı 40,4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuyla ilgili kararını 21 Haziran'a kadar vermesi bekleniyor.





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