Khadim Rassoul, Adana Demirspor'da

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Senegalli orta saha oyuncusu Joher Khadim Rassoul'u kadrosuna kattı.Kulubün internet sitesinden yapılan açıklamada, Belçika'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.Kulüp Başkanı Murat Sancak, Rassoul'un imza töreninde yaptığı konuşmada, transferin hayırlı olmasını diledi.Sancak, "Anderlecht ve Lokeren takımlarında oynayan ve bu süreçte birçok kulübün transfer listesinde yer alan Joher Khadim Rassoul'u transfer ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.Rassoul'un sezonun ilk yarısında Belçika Ligi takımlarından Lokeren formasıyla 12 maça çıktığı kaydedildi.