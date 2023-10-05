Kevin Porter Jr. Rockets'la iletişimini "tamamen kesti"

Houston Rockets forveti Kevin Porter Jr.'ın tutuklanmasının ardından artık takımla beraber olmadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kevin Porter Jr. Rockets'la iletişimini 'tamamen kesti'
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05 Ekim 2023 14:24
Houston Rockets forveti Kevin Porter Jr.'ın tutuklanmasının ardından artık takımla beraber olmadığı bildirildi.

Yakın zamanda yaşanan aile içi şiddet olayının ardından Porter Jr.'a Rockets'tan uzak durması söylendiği belirtildi.

Rockets genel menajeri Rafael Stone, medya gününde 23 yaşındaki oyuncuya yönelik ciddi iddialarla ilgili endişelerini dile getirirken, takımla devam etme durumunun belirsiz göründüğünü açıkladı:

"Birkaç hafta öncesine dönersek, iddiaları duyar duymaz temsilcilerine artık Houston Rockets'ın bir parçası olamayacağını bildirmiştim.

Onlar da bunu anlayışla karşıladılar ve kendisi o zamandan beri takımla herhangi bir etkileşimde bulunmadı. Medya gününde veya antrenman kampında da yer almayacak."

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