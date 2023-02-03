Kevin N'Koudou ile yeni sözleşme

Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kevin N'Koudou ile yeni sözleşme
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03 Şubat 2023 17:45
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, iç imzada da boş durmuyor.

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin N'Koudou ile yeni kontrat için görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ta bu sezon 20 maça çıkan Kamerunlu futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı.

N'Koudou, 2019 yılından bu yana Beşiktaş forması giyiyor.

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