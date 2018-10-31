Serie A takımlarından Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen, sezon başında'den teklif aldığını açıkladı.İtalyan basınına konuşan Belçikalı futbolcu, ''Rekabet beni korkutmuyor.Oradan bazı teklifler gelmişti.'' sözlerini kullandı.31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, ''Hala adaptasyon dönemindeyim. Burada tek bir gün izin geçirmeden çok sıkı çalışıyorsunuz. İngiltere'den çok farklı. İngiltere'de rekabet çok daha fazla ama stres daha az. Bazen teknik direktör Pioli'nin çılgın olduğunu düşündüm, çok sıkı çalışıyoruz. Ama maç içinde neden bu kadar çalıştığınızı anlıyorsunuz.'' dedi.31 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fiorentina'da 6 lig maçına çıktı ancak henüz skor katkısı yapamadı.