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Kevin Mirallas'tan Fenerbahçe itirafı!

Sezon başında Everton'dan Fiorentina'ya kiralanan Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas, Fenerbahçe'den teklif aldığını belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kevin Mirallas'tan Fenerbahçe itirafı!
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31 Ekim 2018 16:25
Serie A takımlarından Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Kevin Mirallas, sezon başında Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı.

İtalyan basınına konuşan Belçikalı futbolcu, ''Rekabet beni korkutmuyor. Eğer parayı seçseydim doğuda futbol oynardım. Oradan bazı teklifler gelmişti. Fenerbahçe'den de teklif gelmişti ama ben Fiorentina'yı seçtim.'' sözlerini kullandı.

''İTALYA'DA ÇOK SIKI ÇALIŞIYORSUNUZ''

31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, ''Hala adaptasyon dönemindeyim. Burada tek bir gün izin geçirmeden çok sıkı çalışıyorsunuz. İngiltere'den çok farklı. İngiltere'de rekabet çok daha fazla ama stres daha az. Bazen teknik direktör Pioli'nin çılgın olduğunu düşündüm, çok sıkı çalışıyoruz. Ama maç içinde neden bu kadar çalıştığınızı anlıyorsunuz.'' dedi.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fiorentina'da 6 lig maçına çıktı ancak henüz skor katkısı yapamadı.



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