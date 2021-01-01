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Kevin Love'ın aklında henüz emeklilik yok

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın kariyerinin bu noktasında emekliliği henüz düşünmediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın kariyerinin bu noktasında emekliliği henüz düşünmediği bildirildi.

Love, geçtiğimiz hafta baldır sakatlığı nedeniyle ABD Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.

Love, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada "Sanırım hücumda bir numaralı adam olmak, 35 dakika oynamak ve bir maçta 20 kez topa dokunmak gibi şeyler, artık muhtemelen benim için geride kaldı. Kendime bir tavan veya sınır koymaya çalışmıyorum. Kendimi iyi hissettiğim sürece, iyi oynayacağımı biliyorum. Her zaman yaptığım gibi oyuna dört elle sarılacağım. Ancak kariyerimi bir takımın kazanması üzerine şekillendirmem istenirse, bunu yapmaya istekli olduğuma inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Önümüzdeki iki sezonda 60 milyon dolar alacağı bulunan Love, 2018'de sözleşme imzaladığından bu yana olası 219 maçın 116'sını kaçırmıştı.


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