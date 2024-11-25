Kevin De Bruyne için sözleşme açıklaması

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sözleşmesi sezon sonunda biten Kevin De Bruyne ile ilgili gelen soruya cevap verdi.



Belçikalı yıldız için gelen, "Kevin De Bruyne yeni sözleşme imzalayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Guardiola, "Bilmiyorum. Kararı kendisi verecektir. 10 yıldır takıma yardımcı olan Kevin olamayacağını hissederse artık burada olmayacaktır." diye konuştu.



Guardiola'nın ardından yeni sözleşme konusunda konuşan Kevin De Bruyne ise, "Sezon başladığında yeni sözleşme için görüşmeler olacağını biliyordum ama Brentford maçından sonra bunu geri plana bıraktım. İyiyim, mutluyum. İyi futbol oynamak istiyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.



2015 yılından bu yana Manchester City forması giyen 33 yaşındaki Kevin De Bruyne, İngiliz ekibinde çıktığı 391 maçta 103 kez gol sevinci yaşadı.



