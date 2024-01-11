Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Warriors'ın "ruhunu ve özgüvenini kaybettiğini" söyledi.



Geçtiğimiz gece New Orleans Pelicans'a karşı 36 sayı farkla 105-141 mağlup olarak sezonun en kötü yenilgilerinden birini alan Warriors, 17-20 derecesine geriledi.



Utah Jazz'in Denver Nuggets'ı mağlup etmesiyle resmi olarak Batı Konferansı'nda 10. sıranın 1,5 maç gerisine düşen Golden State ile ilgili koç Kerr, ekibin özgüveninin ve ruhunun düşük olduğunu açıkça şu şekilde dile getirdi:



"Özgüven eksikliğimiz var. Bazen inancınızı kaybettiğiniz bir noktaya gelebiliyorsunuz. Böyle şeyler olur. Son birkaç gün bizim yaşadığımız şey de bu. Yetenekli takımlara karşı taşımamız gereken ruhu ve özgüveni kaybetmiş durumdayız.



Bir koç olarak, bu hassas bir denge. Şu anki gibi kırılgan olduğumuz durumlarda onlara bağırmanın bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Kendilerine olan güvenlerini yüksek tutmaya ve onları cesaretlendirmeye çalışıyorum. Bir noktada bunun değişmesi gerekebilir. Kendi sahamızda üst üste iki maçta bu şekilde oynamamız kabul edilemez. Savaşacak enerjiyi bulmamız gerekiyor. Farklı taktiklere başvurmak zorunda kalabiliriz."



Kendi sahasında yuhalanan Warriors, Stephen Curry'nin büyük bir düşüş yaşadığı, Klay Thompson'ın şutunu bulamadığı ve Andrew Wiggins'in 2022 şampiyonluk yarışında gösterdiği performansın tamamen zıttında oynadığı bu dönemde oldukça başarısız bir performans sergiliyor.





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