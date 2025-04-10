Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Denver Nuggets'ın şampiyon koçu Michael Malone'u playoff öncesi işine son vermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Kerr, NBA'de koçluk mesleğinin giderek daha kırılgan hale geldiğini ve bunun milyarder sahiplerin etkisiyle hızlandığını dile getirdi.



"Artık takımların çoğu milyarderler ya da büyük şirketler tarafından yönetiliyor. Bu da hepimizi daha kolay vazgeçilebilir kılıyor. Evet, maaşlarımız arttı ama güvenliğimiz azaldı. Çünkü birçok sahibi, bir koçu gönderip tazminat ödemeyi çok da dert etmiyor."



Kerr'in sözleri, son yıllarda şampiyonluk yaşamış Nick Nurse, Frank Vogel, Mike Budenholzer ve son olarak Michael Malone gibi koçların kısa sürede görevlerinden alınmasına dikkat çekti.



2014'ten bu yana Warriors'ı çalıştıran ve dört kez şampiyonluk yaşayan Kerr, halen görevde olan az sayıdaki şampiyon koçtan biri. Diğerleri Erik Spoelstra, Gregg Popovich ve Joe Mazzulla.



Malone'un görevden alınması, 2023'te Nikola Jokic liderliğinde Nuggets'a tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazandıran bir koçun ani vedası olarak NBA tarihine geçti. Malone, Denver'da 2015'ten bu yana görev yapmış ve 471 galibiyet elde etmişti.



