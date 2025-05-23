Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Jonathan Kuminga'nın takımın geleceğiyle ilgili planlarda nasıl bir rol oynadığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



The San Francisco Standard'dan Tim Kawakami'nin sunduğu "The TK Show" programında konuşan Kerr, genç forvetin mevcut kadro yapısına tam anlamıyla uymadığını dile getirdi.



"Benden kazanmak isteniyor. Ve şu anki kadromuzda – Steph, Jimmy ve Draymond ile – Jonathan'a 38 dakika süre verip bu yapbozu o şekilde tamamlayarak galibiyet beklemek zor. Bu, onun iyi bir oyuncu olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece bu kadroyla uyumun zor olduğunu söylüyorum. Oyun, beş oyuncunun birbirini hem hücumda hem savunmada tamamlamasıyla ilgilidir."



Kerr'in sözleri doğrudan bir eleştiri içermese de sezon boyunca Kuminga ile yaşanan gerilimin sinyallerini taşıyor. 22 yaşındaki forvet, sürelerinin düzensizliğinden duyduğu rahatsızlığı daha önce de belli etmişti. Öte yandan Kerr'in de Kuminga'nın savunma performansı ve karar alma mekanizmalarından memnun olmadığı biliniyor.



Stephen Curry'nin sakatlığı sonrası Kuminga, Batı Konferansı yarı finalinde Timberwolves karşısında daha fazla sorumluluk aldı. Ancak bireysel olarak zaman zaman etkili olsa da genel tablo beklentilerin altındaydı. Warriors seriyi 4-1 kaybetti.



Kuminga, playoff'larda 15.3 sayı ve 2.5 ribaunt ortalamaları tutturdu; %48.4 isabet oranıyla oynayarak hücumda çok yönlülük sinyalleri verdi. Fakat savunmadaki aksaklıkları, düşük ribaund katkısı ve zaman zaman aceleci şut tercihleri takımına pahalıya mal oldu.



Dikkat çeken bir istatistikse, Kuminga'nın 20 dakikadan fazla süre aldığı tüm playoff maçlarında Warriors'ın galibiyet alamamış olması (0-7).



