Kerr: "Klay'in ne kadar heyecanlı olduğu, yürüyüşünden bile belli!"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Klay Thompson'ın bu sezonki geri dönüşü için heyecanlı olduğunu belirterek, kendisinden beklentilerini ortaya koydu.



İki yıl boyunca geçirdiği sakatlıklardan ötürü kadro dışı kaldıktan sonra, Klay, önümüzdeki 2021-22 sezonunda NBA'e geri dönecek ve Stephen Curry ile ekibinin ligin zirvesine geri dönmesine yardımcı olmaya çalışacak.



"TK Show" podcastinde konuşan Kerr, Klay'den beklentilerini açıklayarak, kendisinin Chase Center'da ilk maçına çıktığını görmekten duyduğu heyecanı dile getirdi:



"Onu her gün sahada izlediğimden ötürü, gerçekten iyi hareket ettiğini, iyi durumda olduğunu, mutlu olduğunu ve tekrar sahaya çıkacağı için heyecanlı olduğunu biliyorum.



Artık tünelin sonunda ışık var ve ben de kendisinin Chase Center'da parkeye ilk adımını atacağı o anı sürekli düşünüyorum, çok duygusal olacak.



Klay'in bu takım ve taraftar kitlemiz için neler ifade ettiğini ve bu aşamaya gelebilmek için son iki yılda neler yaşadığını düşünmeden edemiyorsunuz. Artık dönüşü yakın ve bunu kendisi de hissediyor. Yürüyüşünden bile belli oluyor, oldukça heyecanlı."



