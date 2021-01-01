Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kerr: "Klay'in ne kadar heyecanlı olduğu, yürüyüşünden bile belli!"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Klay Thompson'ın bu sezonki geri dönüşü için heyecanlı olduğunu belirterek, kendisinden beklentilerini ortaya koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Klay Thompson'ın bu sezonki geri dönüşü için heyecanlı olduğunu belirterek, kendisinden beklentilerini ortaya koydu.

İki yıl boyunca geçirdiği sakatlıklardan ötürü kadro dışı kaldıktan sonra, Klay, önümüzdeki 2021-22 sezonunda NBA'e geri dönecek ve Stephen Curry ile ekibinin ligin zirvesine geri dönmesine yardımcı olmaya çalışacak.

"TK Show" podcastinde konuşan Kerr, Klay'den beklentilerini açıklayarak, kendisinin Chase Center'da ilk maçına çıktığını görmekten duyduğu heyecanı dile getirdi:

"Onu her gün sahada izlediğimden ötürü, gerçekten iyi hareket ettiğini, iyi durumda olduğunu, mutlu olduğunu ve tekrar sahaya çıkacağı için heyecanlı olduğunu biliyorum.

Artık tünelin sonunda ışık var ve ben de kendisinin Chase Center'da parkeye ilk adımını atacağı o anı sürekli düşünüyorum, çok duygusal olacak.

Klay'in bu takım ve taraftar kitlemiz için neler ifade ettiğini ve bu aşamaya gelebilmek için son iki yılda neler yaşadığını düşünmeden edemiyorsunuz. Artık dönüşü yakın ve bunu kendisi de hissediyor. Yürüyüşünden bile belli oluyor, oldukça heyecanlı."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal