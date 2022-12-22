Kerem Şen transferin gözdesi oldu

1461 Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu, Trabzonspor'da forma şansı bulamayan orta saha Kerem Şen'e talip olduklarını açıkladı.
61 saat'te yer alan habere göre, Kerem Şen için birçok teklifin olduğu son kararı Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenildi.
Trabzonspor'da resmi karşılaşmalarda süre alamayan Kerem Şen ayrılığa sıcak bakıyor.
61 saat'te yer alan habere göre, Kerem Şen için birçok teklifin olduğu son kararı Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenildi.
Trabzonspor'da resmi karşılaşmalarda süre alamayan Kerem Şen ayrılığa sıcak bakıyor.
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