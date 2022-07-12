Kerem'den antrenmandaki gerginlik için açıklama

Galatasaray'da antrenmanda Patrick Van Aanholt ile gerginlik yaşayan Kerem Aktürkoğlu, açıklama yaptı.



Genç futbolcunun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamında koparılarak, "fiziki şiddet içeren bir kavga" olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için terk döken Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir. Kamuoyuna saygılarımla"











